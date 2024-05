agenzia

Il rendimento del titolo italiano cede 5,5 punti al 3,85%

MILANO, 02 MAG – Ha chiuso in calo a 131,5 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, contro i 131,6 punti segnati in apertura e i 132,7 della chiusura di martedì scorso. In ribasso di 5,5 punti al 3,85%il rendimento italiano, mentre quello tedesco ha ceduto 4,2 punti al 2,53%.

