Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 77,8 punti

agenzia

Il rendimento annuo italiano

MILANO, 14 AGO – Ha chiuso in rialzo a 77,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi contro i 77 punti segnati in apertura e i 77,1 della chiusura precedente. In rialzo di 4 punti al 3,49% il rendimento annuo italiano, contro i 3,2 punti in più di quello tedesco al 2,71%. Nei primi scambi della mattinata è sceso a 76,4 punti base, il livello più basso dal marzo del 2010.

