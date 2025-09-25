Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in ribasso a 82,7 punti

agenzia

Il rendimento annuo italiano sale al 3,6% sui livelli di Parigi

MILANO, 25 SET – Ha chiuso in rialzo a 82,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro gli 82 punti dell’apertura e gli 81,6 punti della chiusura precedente. In rialzo di 4,3 punti al 3,6% il rendimento annuo italiano contro i 2,6 punti in più di quello tedesco al 2,77% e sui livelli di quello francese (3,59%), che ha guadagnato 3,3 punti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA