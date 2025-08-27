Lo spread tra Italia e Francia scende a 5 punti base

agenzia

Si allarga fino a 78,5 punti lo spread tra Parigi e Berlino

MILANO, 27 AGO – Scende per la prima volta a 5 punti base il differenziale tra Btp italiani e Obbligazioni di stato decennali francesi (Oat). Scende di 1,4 punti al 3,54% il rendimento annuo italiano e ne perde 0,7 al 3,49% quello francese. Si allarga a a 78,6 punti lo spread tra Parigi e Berlino, al di sotto comunque degli 80 punti superati lo scorso 9 aprile. In calo di 1,5 punti al 2,7% il rendimento annuo dei Bund decennali tedeschi. Oggi è prevista la prima riunione del consiglio dei ministri a Parigi dopo il rientro all’Eliseo del presidente della Repubblica Emmanuel Macron, mentre il prossimo 8 settembre il parlamento francese vota la fiducia al primo ministro François Bayrou.

