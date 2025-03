Lo strumento Analisi dei rischi, integrato nel Centro per la sicurezza, supporta le flotte nella prevenzione delle collisioni

agenzia

Le analisi dei dati basate sull’AI forniscono informazioni chiare sui fattori di rischio dei conducenti per mettere in atto misure di sicurezza proattive

MILANO, 28 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Geotab, leader globale nelle soluzioni per il trasporto connesso, presenta Analisi dei rischi, un nuovo tool basato sull’AI e integrato nel modulo Centro per la sicurezza di Geotab, che fornisce ai fleet manager informazioni ancora più chiare e mirate sui fattori di rischio specifici per ciascun conducente. Focalizzando l’attenzione sull’analisi dei dati specifici relativi agli stili di guida anziché sui veicoli, questo nuovo strumento consente alle flotte, in particolare a quelle con veicoli condivisi, di valutare e prevedere il rischio di collisione relativo al conducente. La possibilità di comprendere in modo ancora più preciso il comportamento al volante consente interventi mirati per la sicurezza, contribuendo a ridurre gli incidenti, ad abbassare i costi e a migliorare la prestazione complessiva degli autisti.

Gli incidenti che coinvolgono i mezzi pesanti negli Stati Uniti sono aumentati del 49% nell’ultimo decennio. In parallelo, in Italia, secondo gli ultimi dati Istat relativi al trasporto delle merci disponibili, le sanzioni per mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli pesanti sono cresciute del 4% in un anno, a fronte, fortunatamente, di un calo di quelle per manomissione del cronotachigrafo, -10,3%. Questi trend, insieme all’impennata dei costi assicurativi, portano i gestori delle flotte a dover dedicare ancor maggior impegno ad aumentare la sicurezza e mitigare i rischi. L’Analisi dei rischi consente ora di effettuare approfondimenti personalizzati e mirati sul conducente, permettendo di:

“Le flotte non possono permettersi di fare affidamento solo su misure di sicurezza reattive”, ha dichiarato Sabina Martin, Vice President of Product Management di Geotab. “Grazie al nuovo strumento Analisi dei rischi basato sull’AI, stiamo offrendo ai fleet manager e ai conducenti un margine di predittività, aiutandoli a prevenire le collisioni prima che accadano, a ridurre i costi e a creare una cultura che abbia come obiettivo il continuo miglioramento della sicurezza.”

Il modulo Centro per la sicurezza di Geotab si basa su 25 anni di esperienza nella gestione dei dati delle flotte e sfrutta analisi avanzate basate sull’intelligenza artificiale per offrire una delle piattaforme per la sicurezza delle flotte più complete del settore. Basata su approfondimenti analitici provenienti da oltre 4,7 milioni di veicoli connessi, la piattaforma consente ai gestori delle flotte di ottenere dati fruibili sul comportamento dei conducenti e sulla previsione dei rischi, permettendo anche di comparazioni con altri operatori del settore. Con l’introduzione di Analisi dei rischi, è ora possibile adottare un approccio proattivo alla sicurezza, identificando gli stili di guida ad alto rischio, prevenendo le collisioni e migliorando la prestazione complessiva della flotta.

Analisi dei rischi è disponibile in tutto il mondo all’interno del Centro per la sicurezza di Geotab. Per ulteriori informazioni: https://www.geotab.com/fleet-management-solutions/safety-center/

Geotab

Geotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, abilitando una migliore e più efficiente gestione delle flotte. Utilizziamo l’analisi avanzata dei dati e l’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità delle flotte, contribuendo al contempo a ridurne i costi e a favorirne l’efficienza. Con il supporto dei migliori data scientist e tecnici professionisti, siamo in grado di aiutare oltre 55.000 clienti in tutto il mondo, elaborando 80 miliardi di dati al giorno, relativi a oltre 4,7 milioni di veicoli connessi. Geotab è un partner di riferimento per numerose organizzazioni, tra cui aziende nella classifica Fortune 500, ma anche realtà di medie dimensioni e le più importanti flotte del settore pubblico al mondo, compreso il governo federale degli Stati Uniti. Grazie al nostro impegno nel garantire la sicurezza e la privacy dei dati, abbiamo conseguito le certificazioni FIPS 140-3 e FedRAMP. La piattaforma aperta di Geotab, il nostro ecosistema di partner e il Marketplace offrono inoltre centinaia di soluzioni di terze parti. Quest’anno festeggiamo 25 anni di innovazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.geotab.com/it seguici su LinkedIn o consulta il nostro blog.

Per ulteriori informazioni

Hotwire – Ufficio stampa02 36643650GeotabIT@hotwireglobal.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2629528/Geotab_Logo_EN.jpg