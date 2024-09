Lobby: Pagano (Fi), ‘ok unanime a documento conclusivo su indagine conoscitiva’

agenzia

Roma, 19 set. “Sono orgoglioso per l’approvazione all’unanimità, da parte della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, del documento conclusivo elaborato nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanti di interessi che ha coinvolto trenta illustri costituzionalisti cui va il mio personale ringraziamento. Si tratta di un lavoro preparatorio di fondamentale rilevanza in vista di un disegno di legge, che ho intenzione di presentare nelle prossime settimane dopo aver ascoltato tutti i Gruppi paralmentari, e che spero possa trovare la più ampia convergenza politica”. E’ quanto affermato dal presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, a margine della seduta.