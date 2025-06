Lobotka, sto bene al Napoli, andrei via solo per posto migliore

agenzia

'L'atmosfera scudetto incredibile, sto ancora metabolizzando'

NAPOLI, 02 GIU – “Io sto bene al Napoli, ho un contratto, abbiamo vinto lo scudetto e Conte è rimasto. Se dovessi andar via sarebbe solo per un posto migliore, il mercato è lungo”. Lo ha detto Stanislav Lobotka dal ritiro della nazionale slovacca che giocherà nei prossimi giorni due amichevoli contro Grecia e Israele. Il 30enne regista che è a Napoli dal gennaio 2020 e ha guidato la squadra nella vittoria di due scudetti sembra quindi non escludere a priori un eventuale addio alla maglia azzurra per la parte finale della sua carriera, nonostante il suo contratto con il Napoli scada a giugno del 2027. Il centrocampista ha spiegato la sua condizione fisica dopo aver saltato per infortunio le due ultime partite della stagione: “Fisicamente – ha detto – mi sento meglio e riesco a camminare, ma non corro da quando mi sono infortunato con il Napoli. Domani farò una risonanza magnetica per avere maggiori informazioni. La stagione è stata molto impegnativa, e le ultime partite sono state difficili anche dal punto di vista mentale, poiché non ho potuto essere in campo con i miei compagni. Ora è complicato per me valutare a che punto sia il mio recupero. Non ho corso e non sono sicuro delle reali condizioni della mia caviglia”. “Devo dire, però, che ha sicuramente resistito durante i festeggiamenti! L’atmosfera è stata incredibile, così come le celebrazioni – ha concluso Lobotka -. Sto ancora cercando di metabolizzare quanto abbiamo realizzato. L’emozione che ho provato è indescrivibile”.

