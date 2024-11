Locatelli “Al via la sperimentazione sulla riforma per la disabilitá”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Sta per iniziare la sperimentazione sulla riforma per la disabilitá e proprio quest’anno é stato approvato il decreto 62, cuore della riforma, che introduce il progetto di vita e che cambia anche le regole per l’invaliditá civile. La riforma porta con sê una prospettiva importante. Quella di voler passare dall’assistenzialismo alla valorizzazione di talenti e capacitá che spesso non vengono viste e trascurate nelle persone con disabilitá”. Lo ha affermato il Ministro per le disabilitá, Alessandra Locatelli, nel corso della trasmissione radiofonica “Giú la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “Dalla disabilitá alla speranza”. “Introducendo questo progetto di vita chiediamo sia al mondo sanitario che a quello sociale di lavorare insieme, anche con le persone con disabilitá”, ha detto il Ministro Locatelli. “Tutto il decreto 62 dal 1° gennaio 2015 viene sperimentato in 9 province, 3 del nord, 3 del centro e 3 del sud. In questi giorni si sta svolgendo una formazione capillare e intensiva, perchê c’é bisogno di formare tutti gli operatori che saranno sul campo, e questo significa che da un lato l’Inps sta riorganizzando il sistema delle commissioni di valutazione a norma della legge approvata, evitando le visite di rivedibilitá e semplificando l’accesso alla domanda di invaliditá. Sui territori ci sará piú innovazione – ha aggiunto -. L’obiettivo é lavorare insieme ai servizi sociali, al medico di base e alla parte piú sanitaria”. Secondo Locatelli c’é ancora molto da fare “in tutte le aree della vita quotidiana. Non solo a livello economico, ma stiamo parlando di sviluppo di servizi, che in alcune regioni sono piú presenti e in altre meno. La valorizzazione delle persone passa anche per la cura e gli aspetti sanitari, che sono importantissimi per ognuno di noi. Dobbiamo lavorare insieme a tutti i livelli istituzionali per cercare di creare sempre piú opportunitá per la vita delle persone”. Il Ministro Locatelli ha ricordato che la legge 68 del 1999 “é una buona legge ed é l’unica in Europa. L’Italia é l’unico paese che si é dotato di una legge specifica sull’inclusione lavorativa. E siamo uno dei pochi paesi ad avere una legge sull’inclusione scolastica. Nel 1999 é stato iniziato un percorso importante, ma oggi ci troviamo sicuramente nella situazione di dover rinnovare questa legge. Mi L’obiettivo é mirare a fare in modo che ci siano meno fallimenti nell’inserimento lavorativo. A volte succede che una persona con disabilitá viene proposta alle aziende, ma la persona non ha le caratteristiche richieste. Serve un percorso di intermediazione per abbinare alle competenze e ai talenti quelle che sono le persone giuste”. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). fsc/com 28-Nov-24 10:03

