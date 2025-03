Locatelli, Special Olympics promuovono sguardo nuovo del Paese

agenzia

Ministra a Torino per la cerimonia inaugurale

TORINO, 08 MAR – Gli Special Olympics Winter Games “sono un’occasione straordinaria che promuoverà ancora di più quello sguardo nuovo che, come Paese, stiamo portando avanti e che ci chiede di vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti”. Così la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli arrivando a Torino all’Inalpi Arena dove va in scena la cerimonia di apertura della manifestazione per atleti con disabilità intellettive organizzata fino al 15 marzo nel capoluogo piemontese e nelle località alpine di Pragelato, Sestriere e Bardonecchia. “Ai 1500 atleti giunti a Torino e alle loro famiglie, ai tecnici e ai volontari – è il messaggio di Alessandra Locatelli – rivolgo l’augurio di vivere queste giornate di sport con gioia, di provare emozioni positive e di poter tornare a casa arricchiti e con la voglia di fare sempre di più per il loro futuro. I prossimi giorni saranno anche una bellissima occasione di incontro e di confronto. Agli atleti italiani, in particolare, dico che sono orgogliosa di loro, che sono al loro fianco sempre e che sono certa sapranno impegnarsi con tutte le loro forze e regalarci emozioni straordinarie. Grazie in particolare a Special Olympics Italia e a Special Olympics International per l’organizzazione di questo straordinario evento, grazie di cuore a tutti i volontari che si sono dedicati con gioia alla gestione della cerimonia e delle gare e senza i quali nulla sarebbe stato possibile”.

