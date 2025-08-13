Logistica, nasce il marketplace per favorire la digitalizzazione

agenzia

Associazioni del settore e imprese IT lanciano My login business

GENOVA, 13 AGO – Le associazioni del cluster logistico e portuale italiano si sono alleate per realizzare ‘My login business’, il marketplace per favorire la digitalizzazione delle imprese con l’accesso ai fondi del bando ‘LogIN Business’ che mette a disposizione 157 milioni di euro del Pnrr per la transizione digitale delle imprese. “Una bellissima iniziativa che riunisce tutto il cluster logistico-portuale attorno ad un progetto condiviso con il sostegno dei principali attori del mondo associativo e delle più significative società IT specializzate nella fornitura di prodotti software alle aziende del nostro settore”, commenta il direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta annunciando la novità. Una vetrina digitale di prodotti software alla cui realizzazione hanno partecipato in modo paritetico Ancip, Assagenti, Assarmatori, Assiterminal, Confetra, Confitarma, Federagenti, Fedespedi, Fedit, ForMare, Uniport e diverse aziende, con il supporto dello studio Legale Maresca & Partners. Le imprese interessate possono costruire in autonomia il proprio progetto, scegliendo il software sul marketplace, acquistando una licenza pluriennale e la piattaforma fornisce anche consulenze per la partecipazione a bandi, la rendicontazione e attività di formazione e-learning.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA