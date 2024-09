L’Olanda chiede l’esenzione dalla politica migratoria Ue

agenzia

Inviata a Bruxelles la richiesta di opt-out

BRUXELLES, 18 SET – I Paesi Bassi hanno inviato a Bruxelles la richiesta di esenzione dalla politica comune d’asilo e migrazione. Lo ha annunciato la ministra per l’Asilo, Marjolein Faber. “Ho appena informato la Commissione europea che desidero l’opt-out in materia di migrazione per i Paesi Bassi. Dobbiamo nuovamente occuparci della nostra politica di asilo”, ha scritto su X.

