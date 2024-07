L’olimpionico e quattro volte campione NBA Tony Parker nominato volto della campagna di Alibaba.com per le Olimpiadi di Parigi 2024

agenzia

La leggenda del basket diventata imprenditore guiderà la campagna di Alibaba.com, “Same Player New Game”, durante le Olimpiadi di Parigi 2024 insieme ad altri due sportivi che stanno avendo successo anche nel mondo degli affari.

PARIGI, 10 luglio 2024 /PRNewswire/ — Alibaba.com, una delle principali piattaforme di e-commerce business-to-business (B2B) a livello globale, oggi, ha annunciato Tony Parker come Ambasciatore Globale per la sua campagna creativa “Same Player New Game” per le Olimpiadi di Parigi 2024. Alibaba.com è Official E-Commerce Services Partner per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Le Olimpiadi sono l’unica competizione multi-sportiva veramente globale, che riunisce oltre 200 paesi in più di 300 eventi. Così come i Giochi Olimpici raggiungono un pubblico globale, anche Alibaba.com – che connette acquirenti e fornitori B2B da oltre 200 paesi e regioni e offre servizi e strumenti commerciali che consentono alle imprese di scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini rapidamente – serve come hub per soggetti ambiziosi che vogliono conquistare la medaglia d’oro nel mondo del commercio.

L’Ambasciatore Globale di Alibaba.com, Tony Parker, è un due volte olimpionico che ha raggiunto i quarti di finale del torneo di basket maschile con la Francia alle Olimpiadi di Rio 2016. Considerato una leggenda del suo sport, Tony ha vinto quattro volte l’NBA ed è stato presente sei volte nella squadra All-Star NBA. La carriera di successo di Tony però, va oltre i suoi successi sportivi. Da quando si è ritirato dal basket, è diventato un imprenditore seriale ed investitore che ha costruito con successo un ponte tra lo sport e gli affari.

Rispecchiando queste emozioni, la campagna “Same Player New Game” aumenterà la consapevolezza delle opportunità per atleti e olimpionici di passare dal successo sportivo all’imprenditoria. Come Ambasciatore Globale, Tony evidenzierà la facilità con cui gli aspiranti imprenditori – inclusi atleti ed ex atleti – possono avviare le proprie attività, stabilire catene di forniture con acquirenti e venditori da tutto il mondo e guidare la crescita a lungo termine attraverso Alibaba.com.

Nella campagna, Tony sarà affiancato da Simona Galik Moore, una ex professionista della Women’s Tennis Association, ed Elias Schwärzler, biker spericolato che – dal 2022 – detiene il Guinness World Record per la ‘Bicicletta più veloce trainata da una moto’. Come Tony, entrambi gli atleti hanno ottenuto successo al di fuori dello sport. Nel 2020 Simona ha lanciato un marchio professionale di pickleball, alimentando l’interesse per uno degli sport nuovi più entusiasmanti. Nel frattempo, Elias è il fondatore e proprietario di un marchio di abbigliamento specializzato per il mountain biking e di un’accademia di mountain biking. Entrambi utilizzano Alibaba.com come parte integrante delle loro attività per trovare nuovi prodotti, creare nuove partnership e sostenere la loro crescita.

In vista dei Giochi, ciascuno di loro condividerà maggiori dettagli sul proprio percorso che li ha portati da stelle sportive a imprenditori, anche attraverso una conferenza stampa di altissimo livello programmato per il 31 luglio a Parigi.

Nelle prossime settimane, i fan avranno la possibilità di vedere gli Ambasciatori Globali di Alibaba.com prima e durante le Olimpiadi di Parigi 2024. Da questo mese, i tre Ambasciatori Globali saranno protagonisti di una nuova campagna del marchio[1] che evidenzia l’approccio innovativo di Alibaba.com al business.

Liz Wang, Responsabile Globale del Marketing di Alibaba.com, ha dichiarato: “Per raggiungere la vetta del proprio sport è necessario essere motivati, disciplinati, resilienti e competitivi – tutte caratteristiche necessarie anche per essere un imprenditore di successo. Tony Parker, Simona Galik Moore ed Elias Schwärzler sono esempi di ispirazione sulla transizione dallo sport agli affari e siamo entusiasti di accoglierli nel team di Alibaba.com durante le Olimpiadi di Parigi 2024.

“Questa è una fantastica occasione per mettere in evidenza le opportunità di business disponibili per gli ex sportivi professionisti e comprendere che piattaforme come Alibaba.com possono aiutare a trasformare le loro ambizioni imprenditoriali in realtà.”

Tony Parker ha detto: “Da quando mi sono ritirato dallo sport professionistico, ho concentrato tutta la mia energia sulla gestione delle mie attività. Sono un acquirente regolare su Alibaba.com e ho visto in prima persona il grande valore che può essere creato connettendosi con i fornitori e trovando prodotti in modo efficiente attraverso la sua innovativa piattaforma digitale. Ora, nel mio ruolo di ambasciatore per Alibaba.com, userò la mia esperienza personale per aiutare altri atleti a intraprendere i loro percorsi imprenditoriali e godere di una seconda carriera di successo.”

Note per i redattori

Alibaba.com è un Worldwide Olympic Partner per i servizi della piattaforma e-commerce. Questa partnership fa parte del programma Olympic Partner (TOP) di Alibaba Group con il Comitato Olimpico Internazionale, iniziato nel 2017 quando Alibaba Group è diventato il partner ufficiale per i “Servizi Cloud” e i “Servizi di Piattaforma E-Commerce” per i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Alibaba.com

Lanciata nel 1999, Alibaba.com è una delle principali piattaforme di e-commerce business-to-business (B2B) a livello globale che serve acquirenti e fornitori da oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. È impegnata in servizi che coprono vari aspetti del commercio, incluso fornire alle imprese strumenti che li aiutano a raggiungere un pubblico globale per i loro prodotti e aiutare gli acquirenti a scoprire prodotti, trovare fornitori e effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2458036/FINAL.jpg