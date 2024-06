L’omaggio a Berlusconi apre la kermesse di Forza Italia a Napoli

agenzia

Ministri e governatori con lo stato maggiore del partito

NAPOLI, 06 GIU – Con un omaggio a Silvio Berlusconi e il coro ‘Silvio Silvio’ che si è levato da piazza Matteotti, ha preso il via a Napoli il comizio di chiusura della campagna elettorale per le europee di Forza Italia. “Abbiamo scritto Berlusconi nel simbolo perché noi siamo e saremo sempre berlusconiani” il grido di battaglia del capogruppo al Parlamento Europeo Fulvio Martusciello che dice di non temere il sorpasso della Lega. “Al Sud avremo consensi quadruplicati rispetto a loro perché ci ricordiamo come chiamava Salvini i meridionali. E oggi incoroniamo Antonio Tajani leader di un popolo”. “Silvo Berlusconi – ha aggiunto il capogruppo alla Camera Pierpaolo Barelli – è sempre con noi e ci guida da lassù”. “Non c’è centrodestra senza Forza Italia – spiega il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri – ecco perché non ci preoccupano i sorpassi”. Nel parterre lo stato maggiore di Forza Italia, i ministri Zangrillo, Pichetto Fratin e Casellati e i governatori di Piemonte, Sicilia e Basilicata Cirio, Schifani e Bardi. Tra i candidati alle europee, attira l’attenzione dei fotografi Alessandra Mussolini che si presenta con una ‘aureola’ intorno al capo fatta di bigliettini elettorali, i cosiddetti ‘santini’, con il suo nome e quello del capolista Tajani. E’ intanto iniziato il comizio del vicepremier, introdotto dall’artista Serena Autieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA