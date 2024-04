Lombardia: Bando sostegno a manifestazioni sportive, comunicata lista progetti finanziati

agenzia

Milano, 26 mar. Regione Lombardia ha comunicato la lista dei progetti finanziati dalla terza finestra dal Bando sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo per il periodo dal 1aprile 2024 al 30 giugno 2024. Con questo strumento, la Regione è intervenuta per sostenere il mondo sportivo lombardo nella realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, riconducibili a tutte le discipline olimpiche, paralimpiche e alle discipline sportive associate.

Tra gli obiettivi, avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e valorizzare il territorio regionale in termini di attrattività e prestigio legati a vocazione e caratteristiche sportive: “Lo sport rappresenta uno strumento unico ed imprescindibile per la crescita e la maturazione dei nostri giovani -commenta il sottosegretario con delega a Sport e Giovani della Regione Lombardia, Lara Magoni-. Supportare e riconoscere l’importante lavoro che viene svolto dalle società e dalle amministrazioni, per favorire le attività sportive quale strumento universale di inclusione e aggregazione, è per Regione Lombardia di primaria rilevanza”.