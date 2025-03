agenzia

Foreign Office, 'accuse di spionaggio sono infondate'

LONDRA, 10 MAR – Il Regno Unito ha condannato la Russia per l’espulsione di due diplomatici britannici per “spionaggio” definendo come “calunniose e infondate” le accuse mosse da Mosca nei loro confronti. E’ quanto si legge in una nota del Foreign Office.

