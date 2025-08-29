Londra esclude governo israeliano da Salone degli armamenti

agenzia

Israele protesta, 'un atto di discriminazione'

ROMA, 29 AGO – I responsabili governativi israeliani non saranno invitati al Salone degli armamenti Dsei di Londra, in programma all’inizio di settembre, a causa delle operazioni militari a Gaza, ma le aziende israeliane potranno partecipare. Lo ha detto un portavoce del ministero della Difesa britannico all’agenzia Afp. “La decisione del governo israeliano di intensificare la sua operazione militare a Gaza è sbagliata, pertanto possiamo confermare che nessuna delegazione del governo israeliano sarà invitata a partecipare al Dsei Uk 2025”, ha affermato il ministero. Il ministero della Difesa israeliano ha condannato la decisione come “un atto di discriminazione”. “Queste restrizioni equivalgono ad un atto deliberato e increscioso di discriminazione nei confronti dei rappresentanti di Israele”, ha detto in una nota il dicastero. Pertanto, il governo israeliano ha deciso di non allestire un padiglione presso l’esposizione.

