Londra, ‘infondate le accuse di Mosca ai diplomatici Gb’

agenzia

Accredito ritirato il mese scorso, Foreign Office non si scusa

LONDRA, 13 SET – Il governo britannico ha respinto in quanto “del tutto infondate” le accuse fatte dalle autorità russe a sei suoi diplomatici dell’ambasciata del Regno Unito a Mosca a cui è stato ritirato l’accreditamento. E’ quanto si legge in una nota del Foreign Office. “Il mese scorso – scrive il Foreign Office – le autorità russe hanno revocato l’accreditamento diplomatico di sei diplomatici britannici in Russia, in seguito alle misure adottate dal governo britannico in risposta alle attività dirette dallo Stato russo in Europa e nel Regno Unito. Non ci scusiamo per la tutela dei nostri interessi nazionali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA