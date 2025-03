L’Ontario annuncia dazi 25% sull’ elettricità verso 3 Stati Usa

agenzia

Premier minaccia lo stop all'energia 'se misure Trump restano'

WASHINGTON, 06 MAR – Il premier dell’Ontario Doug Ford ha annunciato dazi del 25% sulle esportazioni di elettricità agli Stati Usa di Minnesota, Michigan e New York a partire dalla prossima settimana. “Da lunedì, applicheremo una tariffa del 25% sull’elettricità a 1,5 milioni di case e aziende in quei tre Stati”, ha detto Ford in un’intervista alla Cnn minacciando di interrompere le esportazioni di energia dell’Ontario negli Stati Uniti se i dazi di Donald Trump contro il Canada resteranno in vigore.

