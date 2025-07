L’Onu chiede la ‘sospensione immediata’ dei rimpatri di afghani

agenzia

'Principio di non respingimento si applica anche ai condannati'

GINEVRA, 18 LUG – Gli afghani non devono essere rimpatriati nel loro Paese, in particolare quelli a rischio di “persecuzione” o “tortura”, ha esortato l’ONU dopo che la Germania ha espulso venerdì 81 afghani condannati dai tribunali.

“L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Volker Turk chiede la sospensione immediata del rimpatrio forzato di tutti i rifugiati e richiedenti asilo afghani, in particolare quelli a rischio di persecuzione, detenzione arbitraria o tortura al momento del rimpatrio”, ha dichiarato la portavoce Ravina Shamdasani in una conferenza stampa a Ginevra. “Questo deve essere un momento di solidarietà con il popolo afghano”, ha affermato, sottolineando che la situazione nel Paese, dove i talebani hanno ripreso il potere nell’agosto 2021, “è estremamente grave”. Gli afghani potrebbero dover affrontare violazioni dei diritti umani al loro ritorno, ma “c’è anche la situazione umanitaria”, con “il 70% della popolazione afghana che vive in povertà”, ha osservato Shamdasani. I Paesi “devono garantire che i rimpatri in Afghanistan siano volontari, sicuri, dignitosi e conformi al diritto internazionale”, ha insistito. Shamdasani ha spiegato che il principio di “non respingimento” si applica anche alle persone condannate dai tribunali.

