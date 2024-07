Lorito (UniNa): “Pharmatech Academy conferma Napoli capofila”

agenzia

Al Graduation Day, 'credere a queste iniziative che possono fare molto per il territorio’

Napoli, 16 lug. (Adnkronos Salute) – “Napoli si riconferma città capofila nella ricerca, questa è una delle accademie forse più specialistiche che abbiamo, che riguarda il futuro. Di questi temi”, come Rna e terapia genica, “non si parlava prima del Covid, quindi è veramente una novità che riguarda il mondo del lavoro, le opportunità di lavoro e la salute pubblica”. Lo ha detto Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, intervenendo oggi nel capoluogo partenopeo in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi agli allievi della Pharmatech Academy, il primo corso di studi italiano dedicato al pharma dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nato per volontà e sostegno del Centro nazionale di ricerca sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia Rna (Cn Rna & Gene Therapy), con i fondi del Pnrr. “Ci sono tre importanti sfide: la nuova Academy, la sfida del Pnrr e la sfida di Scampia. Oggi a questo primo Graduation Day, che per noi è un momento importante – continua Lorito – c’è ovviamente una profonda tristezza nel dover ricordare una delle nostre allieve che purtroppo ha subito una sorte veramente brutta” – Cristina Frazzica, deceduta in un incidente stradale – ma “dobbiamo andare avanti e credere a queste iniziative. Questa formazione può fare molto anche per il territorio, per Scampia, per la Federico II. E’ importante ricordare che la scelta dell’Academy a Napoli – conclude – è un segnale importante”.

