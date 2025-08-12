agenzia
L’oro è ancora in recupero dopo Trump a 3.352,32 dollari
Il contratto spot guadagna lo 0,30%
ROMA, 12 AGO – Oro ancora in recupero dopo l’intenzione annunciata ieri sera da Donald Trump di non volere imporre dazi sui lingotti importati. Il contratto spot sul metallo prezioso passa di mano in avvio di giornata a 3.352,32 dollari l’oncia in rialzo dello 0,30%. Ancora in lieve calo invece il contratto con consegna a dicembre a 3.403,50 dollari l’oncia (-0,04%).
