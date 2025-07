agenzia

Il contratto con consegna ad agosto cala dello 0,68%

ROMA, 07 LUG – Oro in calo in apertura di settimana: il contratto con consegna ad agosto passa di mano a 3.320,10 dollari l’oncia con un ribasso dello 0,68%. Il contratto spot è scambiato a 3.312,44 dollari l’oncia in calo dello 0,74%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA