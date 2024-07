agenzia

Le quotazioni perdono lo 0,17%

ROMA, 01 LUG – Inizio di settimana all’insegna del calo per le quotazioni dell’oro. IL metallo prezioso spot vale 2.322,89 dollari l’oncia, in ribasso dello 0,17%, mentre il contratto per agosto segna un -0,36% a 2.331,10 dollari l’oncia.

