agenzia

La uotazione avanza dello 0,62%

ROMA, 22 NOV – Oro in lieve aumento in avvio di contrattazioni: il contratto con consegna a febbraio è scambiato a 2.715,90 dollari l’oncia in aumento dello +0,62%. Il contratto spot passa di mano a 2.693,02 dollari l’oncia con un progresso dello 0,87%.

