Los Angeles, in trentamila alla festa italo-americana

agenzia

A San Pedro vive la comunità più grande della California del sud

LOS ANGELES, 07 OTT – Circa trentamila persone hanno partecipato alla festa di strada organizzata dalla Little Italy of Los Angeles Association (Lilaa) a San Pedro, località a sud della metropoli che ospita la più grande comunità italo americana della California del sud. Quella del 2024 è la prima edizione che si celebra da quando la California ha ufficialmente riconosciuto ottobre come il mese dell’eredità culturale italiana. “Il grande successo di pubblico è la conferma della potenza del brand Italia in questo territorio e profondità dei legami culturali, economici e di amicizia che uniscono i nostri paesi e i nostri popoli”, ha detto la console generale di Los Angeles Raffaella Valentini. “Ottobre è il mese in cui celebriamo il contributo dei nostri connazionali alla ricchezza di questo paese e i legami stretti tra due paesi che nel 2023 hanno avuto scambi commerciali per 126 miliardi di dollari. Negli Stati Uniti vivono 17 milioni di persone con origini italiane e la nostra lingua è la quarta più studiata”, ha aggiunto Valentini. Nella giornata di sabato, famiglie e persone di ogni età si sono radunate lungo la 6th strada di San Pedro, dove ha sede il porto commerciale più grande della costa ovest. Tra gli stand gastronomici di pizza al forno, cannoli siciliani, porchetta e piatti sardi, la festa è stata l’occasione di avere una vetrina su alcune delle associazioni che lavorano per diffondere la cultura italiana, come Opera Italia Los Angeles di Francesca Taylor. Sul palco si sono esibiti la band arrivata dalla Sicilia Maladeo Live Show e Mimmo Bologna, 90enne sosia di Elvis che è un’icona di San Pedro. “Una gioiosa rappresentazione delle nostre radici”, ha commentato Mario Amalfitano, Presidente del Lilaa.

