Los Angeles, la polizia usa i gas lacrimogeni

Media, manifestanti danno fuoco ad un'auto

WASHINGTON, 07 GIU – Per il secondo giorno consecutivo la polizia di Los Angeles ha usato i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che protestavano contro i raid delle autorità per l’immigrazione. Lo riporta Nbc news. Prima gli agenti avevano sparato proiettili di gomma. Secondo altri media americani, i manifestanti avrebbero dato fuoco ad un’auto. I nuovi scontri sono avvenuti nella zona di Paramount fuori dal grande magazzino Home Depot.

