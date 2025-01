Los Angeles, uno degli incendi causato da guasto elettrico

agenzia

Quello di Hurst. Lo dice in una nota Edison International

WASHINGTON, 12 GEN – L’incendio di Hurst, uno di quelli che stanno devastando Los Angeles contenuto ormai all’89%, potrebbe essere stato causato da un guasto alle apparecchiature elettriche della società fornitrice di energia Southern California Edison (SCE). Lo ha dichiarato Edison International in un comunicato stampa. La società ha affermato di aver scoperto una linea elettrica abbattuta ed un guasto in una torre quasi nello stesso momento della prima segnalazione dell’incendio di Hurst. Sulle cause degli altri roghi, ha spiegato il capo della polizia di Los Angeles Jim McDonnell, stanno lavorando il suo dipartimento con i vigili del fuoco coinvolti e l’Fbi.

