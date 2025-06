Lotta a diplomifici, meno candidati esterni a Maturità

agenzia

Calo del 5,2% tra statali e paritarie

ROMA, 25 GIU – “La lotta contro i diplomifici sta iniziando a dare i primi frutti, il nostro impegno è per una scuola seria, contrassegnata da merito e legalità”. Così il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, secondo il quale alcuni segnali arrivano anche dagli esami di Stato. Guardando ai dati della maturità emerge, rispetto ai candidati esterni, una diminuzione sia nella scuola statale che nella paritaria. In particolare, i candidati esterni totali sono 13.066, rispetto ai 13.787 del 2024, con un calo del 5,2%. I candidati esterni sono il 6,9% in meno rispetto al 2024 nelle scuole statali e l’1,3% in meno nelle scuole paritarie.

