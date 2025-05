Lovaglio, polo Bpm? Dopo Mediobanca possibili operazioni

agenzia

Ops su Mediobanca 'credo sia premessa per operazione più grande'

MILANO, 26 MAG – “In prospettiva credo che un’operazione come la nostra possa essere una premessa per un’operazione più grande”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, interpellato in merito a una possibile operazione con Banco Bpm, qualora l’offerta su Mediobanca andasse a buon fine al 129/o Consiglio nazionale della Fabi in corso a Milano. “La mia personale visione è che la fase di consolidamento continuerà”, ha continuato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA