L’U.21 riparte verso Euro 2025, giovedì affronta San Marino

Azzurrini in campo a Latina, Savona unica novità nella lista

ROMA, 30 AGO – Il cammino della Nazionale Under 21 verso la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di Slovacchia 2025 riparte dalla doppia sfida contro San Marino e Norvegia. L’Italia, prima nel Gruppo A con 15 punti dopo sette partite, inizia la nuova stagione dallo stadio ‘Francioni’ di Latina: giovedì 5 settembre, gli Azzurrini se la vedranno con i pari età di San Marino (battuti 7-0 all’andata), per poi partire per la Norvegia, dove martedì 10 si giocherà un importante scontro diretto, che precede l’ultima gara del girone prevista per martedì 15 ottobre a Trieste, contro l’Irlanda. Per le due prossime partite, Carmine Nunziata ha inserito un solo nome nuovo nell’elenco dei 27 convocati: è quello di Nicolò Savona, difensore della Juventus, a segno lunedì scorso nella vittoria dei bianconeri sul campo del Verona. La Nazionale Under 21 si radunerà nella serata di domenica a Roma. Questi i convocati: Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina). Difensori: Giovanni Bonfanti (Pisa), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Nicolò Savona (Juventus), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Davide Veroli (Sampdoria), Mattia Zanotti (Lugano). Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Fiorentina), Edoardo Bove (Roma), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Besiktas), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Salernitana). Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley), Antonio Raimondo (Venezia).

