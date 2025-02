L’Udinese cede Selvik, dura solo 20 giorni l’avventura in Italia

agenzia

Il portiere norvegese passa al Watford della famiglia Pozzo

UDINE, 31 GEN – Nel calciomercato può accadere di tutto. Perfino che una squadra ingaggi un portiere, lo mandi due volte in panchina – con Como e Roma – e poi lo ceda immediatamente, a titolo definitivo. E’ quanto ha fatto l’Udinese con Egil Selvik, 27 anni, nazionale norvegese, presentato lo scorso 10 gennaio. Era arrivato in Friuli dopo aver giocato nell’ultima annata in patria con la maglia dell’Haugesund e aveva sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, scegliendo la maglia numero 1, un chiaro segnale lanciato anche all’attuale titolare, il romeno Sava. Questa mattina, invece, il club in una nota ufficiale, ha comunicato di averlo ceduto a titolo definitivo al Watford Fc, l’altra compagine di proprietà della famiglia Pozzo. A stupire non è la destinazione finale – sono decine i passaggi avvenuti in questi anni in entrambe le direzioni, sfruttando appunto la comune proprietà – quanto la presentazione ufficiale dell’estremo difensore, che era stato indicato come la soluzione ideale all’infortunio di Okoye, successivamente coinvolto anche nell’inchiesta della Procura di Udine su un’ammonizione sospetta e relative scommesse. Con la partenza di Selvik, a disposizione di Runjaic, oltre a Sava, restano Padelli e Piana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA