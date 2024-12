L’Ue annuncia un miliardo per la Turchia per i rifugiati

agenzia

Von der Leyen: 'Fondi potranno adattarsi ad evoluzione in Siria'

BRUXELLES, 17 DIC – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato “un ulteriore miliardo di euro per il 2024” in favore della Turchia per la gestione dei rifugiati. I fondi sosterranno “l’istruzione e la sanità per i rifugiati in Turchia, la gestione della migrazione e delle frontiere, compresi i rimpatri volontari dei rifugiati siriani”, ha sottolineato von der Leyen ad Ankara. “Man mano che le cose si evolvono sul campo, potremo adattare questo miliardo alle nuove esigenze che potrebbero verificarsi in Siria”, ha aggiunto. “La Turchia ha sempre dimostrato responsabilità nell’accogliere milioni di rifugiati siriani negli anni e l’Ue è sempre stata al vostro fianco”, ha evidenziato von der Leyen in conferenza stampa con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ricordando che “dal 2011 l’Ue ha versato quasi 10 miliardi di euro” ad Ankara per la gestione dei rifugiati.

