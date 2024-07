L’Ue deciderà domani sui dazi sulle auto elettriche cinesi

agenzia

Partita ancora aperta dopo avvio colloqui con Pechino

BRUXELLES, 03 LUG – Bruxelles prende tempo fino all’ultimo giorno utile, cioè domani, per decidere se imporre o no nuovi dazi sull’importazione di auto elettriche provenienti dalla Cina. La decisione definitiva, a quanto si apprende, sarà presa direttamente domani mattina, ultimo giorno utile per la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue. Dopo un’indagine svolta nei mesi scorsi, a inizio giugno la Commissione Ue ha provvisoriamente concluso che i veicoli elettrici cinesi “beneficiano di sussidi ingiusti” e questo rischia di rappresentare un “danno economico per i produttori Ue”. Bruxelles ha quindi annunciato di voler applicare aumenti dei dazi già in vigore tra il 17 e il 38,1%, aumenti che varieranno a seconda dell’azienda a cui si applicheranno e che si aggiungeranno ai dazi del 10% già esistenti. Per l’entrata in vigore di queste misure provvisorie non è però previsto alcun automatismo e Bruxelles può ancora decidere di non applicarle o di rimandare la decisione. Dal 24 giugno ad oggi si sono svolti vari incontri e colloqui bilaterali per cercare di distendere la controversia con la Cina sul piano diplomatico, dopo che Pechino – in risposta alla minaccia a dodici stelle – ha avviato a sua volta un’indagine sulle pratiche commerciali sleali nelle importazioni di carne di maiale dall’Ue.

