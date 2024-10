L’Ue impone i dazi sulle auto elettriche cinesi

agenzia

Decisione domani sulla Gazzetta ufficiale, misure al via dal 31

BRUXELLES, 29 OTT – La Commissione europea ha deciso di imporre in via definitiva i dazi aggiuntivi fino al 35,3% sulle importazioni delle auto elettriche cinesi in risposta ai maxi sussidi sleali elargiti da Pechino. Lo si legge nel regolamento di attuazione diffuso oggi dall’Ue. La decisione, come previsto, sarà pubblicata domani sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue e i dazi entreranno in vigore a partire dal 31 ottobre. Bruxelles si riserva comunque la possibilità di trovare un compromesso con Pechino nelle prossime settimane.

