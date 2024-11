L’Ue lima stime crescita Italia, +0,7% in 2024, +1% in 2025

agenzia

Previsioni economiche di autunno Commissione, +1,2% in 2026

BRUXELLES, 15 NOV – La Commissione europea lima nelle previsioni di autunno la crescita attesa per l’Italia. Il Prodotto interno lordo italiano è atteso ora in crescita dello 0,7% nel 2024, rispetto allo 0,9% delle previsioni di metà maggio. Nel 2025 è visto crescere dell’1%, rispetto all’1,1% delle stime di primavera. Per il 2026 il Pil è visto salire dell’1,2%.

