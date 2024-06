Lufthansa, da domani tassa sul clima su biglietti dal 2025

agenzia

Sovrapprezzi da 1 a 72 euro a seconda di lunghezza tratta

BERLINO, 25 GIU – Lufthansa ha annunciato un aumento delle tariffe a causa della tassa sull’ambiente per tutti i voli dai 27 paesi Ue, oltre che da Gran Bretagna, Norvegia e Svizzera. Stando alla compagnia di volo tedesca, il sovrapprezzo sarà applicato a tutti i biglietti che si acquisteranno da domani 26 giugno 2024 con volo previsto a partire dal 1 gennaio 2025. La tariffa cambierà a seconda della lunghezza della tratta percorsa, per un ammontare compreso fra 1 e 72 auro. “Ogni anno – si legge sul sito della compagnia – il gruppo Lufthansa investe miliardi di euro in nuove tecnologie e collabora con i partner a innovazioni che contribuiscono a rendere il volo progressivamente più sostenibile”. “Inoltre, da molti anni il gruppo Lufthansa sostiene attivamente la ricerca globale sul clima e sulle condizioni meteorologiche”, si legge ancora.

