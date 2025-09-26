Lufthansa verso il taglio di migliaia posti, costi troppo alti

agenzia

Hb, produttività non ancora tornata ai livelli prepandemia

BERLINO, 26 SET – “Lufthansa intende tagliare diverse migliaia di posti di lavoro nell’amministrazione per ridurre i costi”. E’ quanto riporta il quotidiano economico tedesco Handelsblatt che scrive di aver ricevuto conferma da parte di diverse fonti interne all’azienda dopo alcune indiscrezioni pubblicate dall’agenzia di stampa Reuters. Si tratterebbe di un taglio di circa il 20% del personale addetto ai servizi amministrativi. Lufthansa impiega complessivamente circa 103.000 lavoratori. La ragione dei tagli sarebbe da ricercare nell’aumento dei costi e nella produttività che non ha ancora raggiunto i livelli pre-pandemia.

