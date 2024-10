Luguria: Faraone, ‘ridicolo che M5S dia patenti di centrosinistra’

agenzia

Roma, 30 set. “E’ ridicolo che una forza politica come i 5 Stelle, quelli del decreto Sicurezza approvato con Salvini o dell’equidistanza tra Trump e Harris, distribuisca patenti di centro-sinistra”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva, a Sky Start.

“Il tema è uno. Il Pd, forza centrale di una possibile alleanza, è in grado di garantire una coalizione ampia che miri a sconfiggere il centro-destra. Al momento le due coalizioni sono divise. Ma il centro-destra, alla fine, trova sempre un collante. Il centro-sinistra, se non lo trova, è condannato alla sconfitta. Episodi come quelli liguri sono dannosi. Credo però che da qui alle elezioni politiche si riuscirà a costruire una coalizione”, ha concluso.

