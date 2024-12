Luigi Mangione in tribunale, si dichiara non colpevole

agenzia

Accusato dell'omicidio dell'ad di UnitedHealthCare

NEW YORK, 23 DIC – Luigi Mangione, accusato di aver ucciso l’amministratore delegato di UnitedHealthCare, è in tribunale insieme ai suoi legali. Il 26enne è arrivato in abiti civili – camicia bianca e maglione – e si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio presentate dallo Stato di New York. Mangione, oltre alle accuse dello Stato di New York, si trova ad affrontare quelle a livello federale. “Ci batteremo fino in fondo a livello statale o federale”, ha detto Karen Friedman Agnifilo, la legale di Mangione, sottolineando che con le accuse a vari livelli il 26enne è “trattato come una pallina da ping pong”.

