Lukashenko, ‘i terroristi hanno tentato la fuga verso Minsk’

agenzia

'In un primo momento', ha detto il presidente bielorusso

MINSK, 26 MAR – Il presidente bielorusso Alexsander Lukashenko ha affermato che i terroristi responsabili dell’attacco al teatro di Mosca in un primo momento avevano tentato di fuggire in Bielorussia. Secondo Lukashenko, i terroristi non sono riusciti a entrare in territorio bielorusso a causa dei checkpoint. “E’ per questo che non potevano entrare in Bielorussia, se ne sono resi conto. Ecco perché si sono allontanati e sono andati nella zona del confine ucraino-russo”, ha detto il presidente bielorusso in contrasto con l’affermazione della Russia sul fatto che i killer avevano tentato di entrare direttamente in Ucraina.

