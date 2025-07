Lula a Trump, ‘non accettiamo interferenze sul caso Bolsonaro’

agenzia

'Nessuno è al di sopra della legge in Brasile'

RIO DE JANEIRO, 07 LUG – “La difesa della democrazia in Brasile è una questione che riguarda i brasiliani. Siamo un Paese sovrano. Non accettiamo interferenze o tutele da nessuno”. Lo afferma il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, in una nota pubblicata dal Planalto, dopo che Donald Trump ha difeso l’ex capo di Stato, Jair Bolsonaro, affermando che “non è colpevole di nulla” e parlando di una “caccia alle streghe”. “Abbiamo istituzioni solide e indipendenti. Nessuno è al di sopra della legge. Soprattutto chi attacca la libertà e lo Stato di diritto”, ha aggiunto Lula.

