Lula, ‘il Brasile è un buon partner e non si inginocchia’

'Bolsonaro è sotto processo perché ha tentato un colpo di Stato'

BRASILIA, 15 AGO – Trump “mente quando dice che il Brasile è un cattivo partner commerciale. Il Brasile è un buon partner e non si inginocchierà davanti al governo americano”. Lo ha detto il presidente Luiz Inacio Lula da Silva rispondendo alle critiche dell’inquilino della Casa Bianca. “Lui (Trump) dice che in Brasile non c’è democrazia e che non ci sono diritti umani perché Bolsonaro è sotto processo. Bolsonaro è sotto processo perché ha tentato un colpo di Stato. Lui (Bolsonaro) aveva un piano per uccidere Lula, (Geraldo) Alckmin”, ha inoltre ribattuto il leader progressista.

