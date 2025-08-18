Lula, senza regole per le Big tech le nostre società minacciate

agenzia

Reti digitali non siano terra senza legge per incitare all'odio

BRASILIA, 18 AGO – “Le nostre società saranno costantemente minacciate senza una regolamentazione delle Big Tech”. Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, nel suo intervento in occasione della visita dell’omologo ecuadoriano, Daniel Noboa, affermando che “questa è la grande sfida contemporanea di tutti gli Stati”. “Ho esposto al presidente Noboa l’urgenza con cui il governo e la società brasiliana stanno cercando di affrontare la criminalità nel mondo digitale. Le nostre società saranno costantemente minacciate senza una regolamentazione delle Big Tech. Le reti digitali non devono essere una terra senza legge dove è possibile attaccare impunemente la democrazia, incitare all’odio e alla violenza”, ha affermato Lula, aggiungendo anche che “sradicare lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti è un imperativo morale e un dovere delle autorità pubbliche”.

