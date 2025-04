L’unico scudetto 55 anni fa, il Cagliari celebra la giornata

agenzia

Il club rossoblù ricorda anniversario nel sito ufficiale

CAGLIARI, 12 APR – Cinquantacinque anni fa lo scudetto del Cagliari: il primo e l’ultimo della storia rossoblù. Il club celebra la giornata pubblicando nel suo sito la foto della festa e un ricordo di quell’impresa: “Ci sono giorni che non tramontano mai – si legge nello spazio web ufficiale della società – Giorni che, anche dopo decenni, brillano nitidi nella memoria collettiva come se il tempo si fosse fermato lì, su quel fischio finale, su quell’abbraccio tra compagni, su quel boato che da Cagliari raggiunse ogni angolo della Sardegna e attraversò il mare”. Il club ripercorre la giornata: “Era il 12 aprile 1970, una domenica che divenne leggenda. Quella mattina l’isola si svegliò con un respiro diverso, un misto di speranza e orgoglio. All’Amsicora non ci fu un posto libero, e chi non riuscì a entrare si arrampicò ovunque: sui lampioni, sugli alberi, perfino sui tetti delle case vicine. Tutti volevano essere testimoni di un sogno che stava per diventare realtà. E quel sogno aveva un nome scolpito a lettere cubitali: Cagliari. La squadra di Manlio Scopigno, il ‘filosofo’ del pallone, quella banda di uomini veri, duri e fieri come la terra che li aveva adottati, si preparava a scrivere la storia. Bastava una vittoria contro il Bari per mettere le mani sul primo, e finora unico, scudetto sardo”. E ancora: “Non ci furono tentennamenti. A guidare la marcia verso la gloria fu Gigi Riva, “Rombo di Tuono”, l’uomo che aveva rifiutato le grandi del nord per rimanere fedele a Cagliari, perché qui aveva trovato casa, cuore e famiglia. E fu proprio lui a sbloccare la partita. Poi il raddoppio di ‘Bobo’ Giri, la certezza, l’esplosione: il Cagliari era Campione d’Italia con due giornate d’anticipo. Quel giorno la Sardegna intera alzò la testa definitivamente. Non era soltanto un trofeo sportivo, era un riscatto collettivo, una vittoria che sapeva di dignità. Lo scudetto del Cagliari non finì soltanto cucito sulle maglie, ma si ricamò nel cuore di ogni sardo, dentro e fuori dall’isola. Ancora oggi, a distanza di 55 anni, il 12 aprile 1970 non è soltanto una data: è uno di quei giorni della sua storia in cui la Sardegna imparò a sognare e guardare tutti dall’altra, una nuova ‘Sa Die’ che ancora oggi fa gonfiare il petto a tutto il mondo rossoblù”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA