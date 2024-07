Luperto ‘Cagliari è una bellissima piazza, mai avuto dubbi’

agenzia

"Al Napoli tanti campioni, Albiol e Koulibaly i miei modelli"

CAGLIARI, 23 LUG – Aspettando Mina, il direttore d’orchestra nella difesa del Cagliari è Sebastiano Luperto. Capitano nell’Empoli, di lui si fidava e si fida Davide Nicola, suo allenatore per la seconda stagione di fila: “Certo – spiega nella sua prima conferenza stampa del Cagliari dal ritiro in Valle D’Aosta – la presenza di Nicola ha influito sul mio passaggio al Cagliari. Ma devo ringraziare anche il direttore sportivo e il presidente che mi hanno fatto capire di volermi a tutti i costi”. Nessun dubbio: “Mai avuto tentennamenti – ha detto – perché Cagliari è una grande piazza: ho giusto avuto bisogno di qualche giorno perché eravamo in vacanza e dovevo parlare di questo trasferimento in famiglia”. L’anno scorso trentotto presenze in trentotto gare: “Penso che il merito sia dei mister che mi hanno fatto scendere in campo, ma anche del lavoro. Sono un maniaco dell’allenamento, curo molto i particolari. E devo dire che questo lavoro è stato finora ripagato”. Cagliari nel destino: in questi anni ha giocato con Grassi, Vicario, Marin e Walukiewicz: “Mi hanno tutti parlato bene della città e dell’ambiente – ha detto – il gruppo mi ha accolto benissimo: mi sento già uno di loro”. Nicola? “C’è anche il vantaggio di sapere già che cosa chiede il mister. L’intensità è una delle sue prerogative: stiamo lavorando tantissimo per partire bene. D’altra parte senza il lavoro non si va da nessuna parte”. Il ruolo in difesa? “Dovrei partire da ‘braccetto’ – ha spiegato – ma sono preparato a farmi trovare pronto, se dovesse essere necessario, anche da centrale”. Una carriera intensa e piena di maestri, soprattutto a Napoli: “Lì c’erano tanti campioni – ha ricordato – ma, prendendo come punto di riferimento il mio ruolo, posso dire di aver appreso molto da giocatori come Albiol e Koulibaly”.

