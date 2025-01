L’utile di Ryanair a 149 milioni, taglia stime passeggeri

agenzia

Nel terzo trimestre i ricavi a 2,96 miliardi di euro

MILANO, 27 GEN – Ryanair chiude i nove mesi dell’esercizio fiscale 2025 con un utile netto di 1,94 miliardi di euro, in calo del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sulla flessione del risultato netto pesa il “calo dell’8% delle tariffe”, spiega la società. Nel terzo trimestre l’utile sale a 149 milioni di euro, grazie a una crescita del traffico del 9% a 45 milioni di passeggeri con tariffe marginalmente più alte a causa di un aumento delle prenotazioni per il periodo natalizio e di capodanno. I ricavi totali del terzo trimestre sono aumentati del 10% a 2,96 miliardi di euro. I ricavi di linea sono aumentati del 10% a 1,92 miliardi di euro. “I ricavi accessori hanno registrato un’altra solida performance, con un aumento del 10% a 1,04 miliardi di euro nel terzo trimestre” afferma la compagnia. I costi operativi sono aumentati dell’8% a 2,93 miliardi di euro, grazie ai risparmi sulla copertura del carburante che hanno compensato l’aumento dei costi del personale e di altri dovuti ai ritardi nelle consegne dei Boeing. La società ha ridotto l’obiettivo di crescita dei passeggeri per la seconda volta in tre mesi a causa dei ritardi di Boeing nella consegna di aeromobili. La crescita nell’anno fiscale 2026 raggiungerà i 206 milioni di passeggeri, rispetto ai 210 milioni stimati a novembre. Il traffico annuale raggiungerà quasi i 200 milioni, a condizione che non ci siano ulteriori ritardi nella consegna degli aerei.

