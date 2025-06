Lutnick, ‘Ue più che spinosa nelle trattative commerciali’

agenzia

'Tanti paesi e nessuno in carica, probabilmente sarà alla fine'

NEW YORK, 11 GIU – “L’Europa è stata più che spinosa nei colloqui commerciali”. Lo ha detto il segretario al Commercio americano Howard Lutnick in un’intervista a Cnbc, sottolineando che una delle difficoltà è che l’Unione Europa è composta da molti Paesi e non c’è nessuno in carica, che “è il contrario rispetto a Donald Trump”. Nella trattative commerciali in corso per gli Stati Uniti l’Europa “sarà probabilmente alla fine”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA