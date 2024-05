Lvmh e Alibaba rafforzano la partnership commerciale in Cina

agenzia

Obiettivo innovazione nel commercio al dettaglio multicanale

MILANO, 22 MAG – Il colosso francese del lusso Lvmh quello del commercio elettronico cinese Alibaba Group hanno rafforzato la loro partnership in Cina. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’obiettivo è di “allargare i confini dell’esperienza del lusso in Cina, facendo leva sulle tecnologie cloud di Alibaba, attraverso innovazioni nel commercio al dettaglio multicanale grazie all’intelligenza artificiale”. “Il rafforzamento della partnership – commenta il direttore generale di Lvmh Stephane Bianchi – ci aiuterà ad accelerare la crescita del business multicanale facendo leva sulle capacità d’innovazione del cloud e dell’intelligenza artificiale e dell’esperienza nel commercio elettronico di Alibaba”. L’amministratore delegato doi Alibaba Eddie Wu si è detto “felice” di poter “facilitare la trasformazione dell’esperienza di consumo di alto livello con operatori leader come Lvmh attraverso le nostre tecnologie su scala mondiale nel cloud e nell’intelligenza artificiale”.

