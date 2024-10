M.O: Bergamini (Fi), ‘Italia lavora per il dialogo’

agenzia

Roma, 3 ott. “La nostra priorità è la sicurezza dei nostri concittadini e del nostro contingente militare, il più numeroso in terra libanese. E poi è ovvio che occorre giungere al più presto ad un cessate il fuoco. Il governo italiano lavora per fare la sua parte, ma non si va lontano senza la volontà delle parti in campo. Io sono reduce dall’assemblea generale dell’Onu a New York e dal Consiglio d’Europa a Strasburgo ed è evidente che il multilateralismo è in grave difficoltà. Molto spesso si preferisce parlarsi addosso che parlare, dialogare. L’Italia ha sempre fatto delle capacità diplomatiche il suo punto di forza, Tajani, Crosetto e la Meloni sono molto attivi per portare il nostro contributo di dialogo e costruzione ma i rischi di escalation restano altissimi”. Lo dichiara Deborah Bergamini, vicesegretaria e responsabile Esteri di Forza Italia, intervistata a Rai Radio1 alla trasmissione ‘Ping pong’.

