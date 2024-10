M.O., Matttarella “Trovare soluzione politica, con Qatar per mediazione”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “E’ con grandissimo piacere e con sentimenti di sincera amicizia che ho accolto Lei, Altezza, e la delegazione che l’accompagna qui al Quirinale, nella Sua seconda Visita di Stato in Italia. La frequenza di questi nostri incontri, cosí come di quelli a livello governativo, é testimonianza significativa di come la relazione di amicizia tra lo Stato del Qatar e la Repubblica Italiana sia sempre piú avvertita come rilevante sul piano diplomatico, commerciale, culturale, della sicurezza. Il nostro partenariato é ancora piú essenziale in un contesto messo a dura prova dalle perduranti crisi che colpiscono l’Europa, il Medio Oriente, cosí come altri territori del globo. L’anno scorso, nel corso del nostro incontro qui al Quirinale, avevamo rilevato come, purtroppo, il Levante presentasse i segnali di un drammatico peggioramento, con tensioni annose, sul punto di esplodere. Oggi ci troviamo dinnanzi a uno scenario che, confermando quelle considerazioni, si presenta alle estreme conseguenze. Si avverte, con ancora maggiore urgenza, l’esigenza di trovare soluzione politica ai nodi irrisolti che, dopo gli orrori del 7 ottobre 2023, oggi si traducono in immani sofferenze per la popolazione civile di Gaza e una estensione del conflitto al Libano e all’Iran”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del pranzo di Stato in onore di Sua Altezza l’Emiro dello Stato del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. “Il ruolo positivo svolto dal Qatar a sostegno della mediazione e quale promotore di soluzioni negoziali alternative al brutale – e purtroppo crescente – ricorso alla forza, merita grande apprezzamento. È un’azione che ci vede uniti nel tentativo di sostituire all’odio e alla paura la speranza di un futuro migliore, fondato su quei principi di convivenza fra i popoli e di rispetto del diritto internazionale, che sono e debbono essere argine alle spinte verso una destrutturazione, mai cosí grave come oggi, delle regole della vita internazionale, nella fallace convinzione da parte di alcuni Stati che possano sorgerne di piú favorevoli ai propri interessi. Ci unisce anche il comune impegno umanitario, volto ad alleviare le sofferenze delle popolazioni coinvolte nel conflitto. So che questi sentimenti hanno animato la sua azione e continuano ad ispirarla in questo tempo drammatico” ha detto ancora il Capo dello Stato nel suo brindisi. “Altezza, questa sua seconda Visita di Stato a Roma é anche occasione per celebrare l’intensitá delle relazioni tra Qatar e Italia nei numerosi ambiti che vedono, sempre piú, le nostre istituzioni e le nostre imprese lavorare e crescere assieme. Intendiamo continuare a rafforzare queste sinergie. Penso alle frequenti occasioni di contatto e collaborazione tra le nostre Forze Armate, che vedranno quest’anno la visita della nave Amerigo Vespucci in occasione della Giornata nazionale del Qatar. Penso all’intensa cooperazione in ambito energetico, che vede le nostre imprese cosí proficuamente impegnate in progetti congiunti. Arricchisce il nostro rapporto una sempre piú stretta collaborazione anche in ambito culturale, alimentata da contatti tra i nostri musei, le nostre universitá e fondazioni, e ulteriormente consolidata attraverso una partecipazione stabile del Qatar alla Biennale di Venezia” ha detto ancora Mattarella. “Altezza, le sono grato per voler, ancora una volta, testimoniare con la Sua presenza l’importanza di questi legami e la volontá di proiettarli verso il futuro, sulla base dei valori che ci uniscono. Il rispetto, la collaborazione e la lealtá che ispirano le nostre relazioni é raffigurato da un ricordo sportivo che vorrei richiamare. Tutti noi abbiamo ancora ben presente l’immagine della medaglia d’oro condivisa alle Olimpiadi di Tokyo, nel 2021, dai nostri due atleti, Mutaz Barshim e Gianmarco Tamberi, qui presente. Guardando al futuro, auspico che i nostri Paesi possano, come i nostri atleti, idealmente proiettarsi sempre piú verso l’alto. Con questi auspici, rinnovo a Lei e alla delegazione che l’accompagna il piú caloroso benvenuto in Italia e rivolgo al popolo qatarino gli auguri di prosperitá e di pace. Grazie, Shukran” ha concluso Mattarella.(ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma trl/red 21-Ott-24 20:30

